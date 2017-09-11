В 1 сезоне сериала «Отчий берег» большая семья Морозовых живет в общем деревенском доме в родном уральском поселке. У родителей четверо детей, каждый из которых стоит на пороге взрослой жизни. Леша, Степа, Алена и Варя – совершенно разные люди со своими взглядами на жизнь, интересами и судьбами, но их объединяют отчий дом и родственные чувства. Тем временем разражается Великая Отечественная война. Братья и сестры Морозовы даже не представляют, что всего через несколько лет их жизнь изменится до неузнаваемости. Кто-то уйдет на фронт, кто-то потеряет близких, а кто-то будет спасать людей в госпитале.