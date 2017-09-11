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Отчий берег 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отчий берег
Киноафиша Сериалы Отчий берег Сезоны Сезон 1

Отчий берег 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отчий берег»

В 1 сезоне сериала «Отчий берег» большая семья Морозовых живет в общем деревенском доме в родном уральском поселке. У родителей четверо детей, каждый из которых стоит на пороге взрослой жизни. Леша, Степа, Алена и Варя – совершенно разные люди со своими взглядами на жизнь, интересами и судьбами, но их объединяют отчий дом и родственные чувства. Тем временем разражается Великая Отечественная война. Братья и сестры Морозовы даже не представляют, что всего через несколько лет их жизнь изменится до неузнаваемости. Кто-то уйдет на фронт, кто-то потеряет близких, а кто-то будет спасать людей в госпитале.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отчий берег» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
18 сентября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 сентября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 сентября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 сентября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 сентября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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