В 1 сезоне сериала «Неймар: Идеальный хаос» в центре событий оказывается легенда мирового футбола собственной персоной. Его восхваляют и беспощадно критикуют в течение долгих лет. Неймар лично рассказывает историю своего успеха в большом спорте, а также делится подробностями своей личной жизни. Кроме того, в этом документальном проекте представлены интервью со многими другими знаменитостями. В их числе – Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Дэвид Бекхэм. Эти спортсмены добились больших высот и вписали свое имя в историю мирового спорта. Они будут вести речь о Неймаре, отдавая дань его заслугам.