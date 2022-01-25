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Неймар: Идеальный хаос 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неймар: Идеальный хаос
Киноафиша Сериалы Неймар: Идеальный хаос Сезоны Сезон 1

Neymar: The Perfect Chaos 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неймар: Идеальный хаос»

В 1 сезоне сериала «Неймар: Идеальный хаос» в центре событий оказывается легенда мирового футбола собственной персоной. Его восхваляют и беспощадно критикуют в течение долгих лет. Неймар лично рассказывает историю своего успеха в большом спорте, а также делится подробностями своей личной жизни. Кроме того, в этом документальном проекте представлены интервью со многими другими знаменитостями. В их числе – Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Дэвид Бекхэм. Эти спортсмены добились больших высот и вписали свое имя в историю мирового спорта. Они будут вести речь о Неймаре, отдавая дань его заслугам.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Неймар: Идеальный хаос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Многообещающий талант из Бразилии The Great Brazilian Promise
Сезон 1 Серия 1
25 января 2022
Возвращение The Comeback
Сезон 1 Серия 2
25 января 2022
Это Париж This is Paris
Сезон 1 Серия 3
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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