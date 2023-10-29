Во 2 сезоне сериала «Позолоченный век» события разворачиваются в XIX столетии. История молодой девушки Мариан Брук, осиротевшей дочери генерала, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне героиня перебралась в Нью-Йорк к своим консервативным тетушкам. Там она познакомилась с состоятельными соседями. Супруга влиятельного предпринимателя, который строит железную дорогу, жаждет получить признание в высшем обществе. Тетушки сразу же решили, что их племянницу следует удачно выдать замуж, и поэтому вместе с ней отправились на великосветский прием. В новом сезоне Мариан продолжает свой путь.