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Позолоченный век 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Позолоченный век
Киноафиша Сериалы Позолоченный век Сезоны Сезон 2

The Gilded Age 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Позолоченный век»

Во 2 сезоне сериала «Позолоченный век» события разворачиваются в XIX столетии. История молодой девушки Мариан Брук, осиротевшей дочери генерала, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне героиня перебралась в Нью-Йорк к своим консервативным тетушкам. Там она познакомилась с состоятельными соседями. Супруга влиятельного предпринимателя, который строит железную дорогу, жаждет получить признание в высшем обществе. Тетушки сразу же решили, что их племянницу следует удачно выдать замуж, и поэтому вместе с ней отправились на великосветский прием. В новом сезоне Мариан продолжает свой путь.

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Список серий 2-го сезона сериала «Позолоченный век» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ты даже не любишь оперу You Don't Even Like Opera
Сезон 2 Серия 1
29 октября 2023
И в чем здесь подвох? Some Sort Of Trick
Сезон 2 Серия 2
5 ноября 2023
Столкновение Head To Head
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2023
Его светлость герцог His Grace the Duke
Сезон 2 Серия 4
19 ноября 2023
Достаточно близко, чтобы прикоснуться Close Encounter To Touch
Сезон 2 Серия 5
26 ноября 2023
Предупреждающие выстрелы Warning Shots
Сезон 2 Серия 6
3 декабря 2023
Чудеса никогда не прекращаются Wonders Never Cease
Сезон 2 Серия 7
10 декабря 2023
С точки зрения победы и поражения In Terms of Winning and Losing
Сезон 2 Серия 8
17 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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