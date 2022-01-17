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Монтеросси 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Монтеросси
Киноафиша Сериалы Монтеросси Сезоны Сезон 1

Monterossi - La serie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монтеросси»

В 1 сезоне сериала «Монтеросси» в центре событий оказывается виртуозный сыщик по имени Карло Монтеросси. Неизвестно, стал ли он детективом по воле случая или из человеческого любопытства. Саркастичный герой в поисках истины встает на опасный путь, где ему приходится сталкиваться с профессиональными убийцами, цыганами, одержимыми жаждой мести, контрабандистами и другими преступниками. Он расследует дело, связанное с сувенирами фашистов, изучает судьбу женщины, которая прожила как будто несколько жизней и часто возвращается в прошлое, оставляющее неразборчивые подсказки. 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Монтеросси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это не песня о любви (Часть 1) Questa non è una Canzone d'Amore - Parte I
Сезон 1 Серия 1
17 января 2022
Это не песня о любви (Часть 2) Questa non è una Canzone d'Amore - Parte II
Сезон 1 Серия 2
17 января 2022
Это не песня о любви (Часть 3) Questa non è una Canzone d'Amore - Parte III
Сезон 1 Серия 3
17 января 2022
Гнев и ветер (Часть 1) Di Rabbia e di Vento - Parte I
Сезон 1 Серия 4
17 января 2022
Гнев и ветер (Часть 2) Di Rabbia e di Vento - Parte II
Сезон 1 Серия 5
17 января 2022
Гнев и ветер (Часть 3) Di Rabbia e di Vento - Parte III
Сезон 1 Серия 6
17 января 2022
График выхода всех сериалов
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