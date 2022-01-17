В 1 сезоне сериала «Монтеросси» в центре событий оказывается виртуозный сыщик по имени Карло Монтеросси. Неизвестно, стал ли он детективом по воле случая или из человеческого любопытства. Саркастичный герой в поисках истины встает на опасный путь, где ему приходится сталкиваться с профессиональными убийцами, цыганами, одержимыми жаждой мести, контрабандистами и другими преступниками. Он расследует дело, связанное с сувенирами фашистов, изучает судьбу женщины, которая прожила как будто несколько жизней и часто возвращается в прошлое, оставляющее неразборчивые подсказки.