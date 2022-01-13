В 1 сезоне сериала «Журналистка» в центре событий оказывается сотрудница крупного японского издания Toto Newspaper – Мацуда Анна. Она посвятила всю свою жизнь журналистской деятельности. Героиня славится своей принципиальностью и самоотверженной преданностью делу. Мацуда Анна уверена, что задача корреспондента – освещать события правдиво и непредвзято. Известная своим бунтарским духом журналистка бросает вызов власть имущим, борясь за истину. Она сталкивается с преступлениями влиятельных чиновников, крупными скандалами среди политической элиты и ставит перед собой цель разоблачить коррупционеров любой ценой.