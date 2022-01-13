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Журналистка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Журналистка
Киноафиша Сериалы Журналистка Сезоны Сезон 1

The Journalist 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Журналистка»

В 1 сезоне сериала «Журналистка» в центре событий оказывается сотрудница крупного японского издания Toto Newspaper – Мацуда Анна. Она посвятила всю свою жизнь журналистской деятельности. Героиня славится своей принципиальностью и самоотверженной преданностью делу. Мацуда Анна уверена, что задача корреспондента – освещать события правдиво и непредвзято. Известная своим бунтарским духом журналистка бросает вызов власть имущим, борясь за истину. Она сталкивается с преступлениями влиятельных чиновников, крупными скандалами среди политической элиты и ставит перед собой цель разоблачить коррупционеров любой ценой.

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Список серий сериала Журналистка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2022
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2022
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2022
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2022
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 января 2022
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 января 2022
График выхода всех сериалов
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