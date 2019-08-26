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Капитанша: Продолжение 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Капитанша: Продолжение
Киноафиша Сериалы Капитанша: Продолжение Сезоны Сезон 1

Капитанша: Продолжение 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капитанша: Продолжение»

В 1 сезоне сериала «Капитанша. Продолжение» события разворачиваются спустя два года после начала романтической истории люби капитанши Александры и Леонида. Пара по-прежнему счастлива вместе. Они душа в душу живут в браке и задумываются о том, чтобы во второй раз стать родителями. Александра получает образование, а Леонид строит планы по покупке судна. Герои даже не подозревают, что судьбой им уготовано еще немало испытаний: месть со стороны затаившихся неприятелей, опасности в морских путешествиях, поиск клада, и… расставание, которое станет результатом коварных действий недоброжелателей.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Капитанша: Продолжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 августа 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 августа 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 сентября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 сентября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 сентября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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