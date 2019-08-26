В 1 сезоне сериала «Капитанша. Продолжение» события разворачиваются спустя два года после начала романтической истории люби капитанши Александры и Леонида. Пара по-прежнему счастлива вместе. Они душа в душу живут в браке и задумываются о том, чтобы во второй раз стать родителями. Александра получает образование, а Леонид строит планы по покупке судна. Герои даже не подозревают, что судьбой им уготовано еще немало испытаний: месть со стороны затаившихся неприятелей, опасности в морских путешествиях, поиск клада, и… расставание, которое станет результатом коварных действий недоброжелателей.