В 1 сезоне сериала «Клянусь любить тебя вечно» Лена живет в провинциальном городке под названием Приморск. Все свое свободное время девочка посвящает плаванию. С раннего возраста Лена общается с двумя ребятами – Женей и Пашей. Когда-то друзья пообещали, что навсегда сохранят связь и останутся верны друг другу при любых обстоятельствах. Но накануне выпускного вечера молодые люди, которые всегда воевали между собой за внимание Лены, одновременно признаются девушке в любви. Кто-то, так или иначе, останется ни с чем. Проходят долгие семь лет, и бывшие друзья детства снова встречаются в родных краях.