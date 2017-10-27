Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Клянусь любить тебя вечно 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клянусь любить тебя вечно
Киноафиша Сериалы Клянусь любить тебя вечно Сезоны Сезон 1

Клянусь любить тебя вечно 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Клянусь любить тебя вечно»

В 1 сезоне сериала «Клянусь любить тебя вечно» Лена живет в провинциальном городке под названием Приморск. Все свое свободное время девочка посвящает плаванию. С раннего возраста Лена общается с двумя ребятами – Женей и Пашей. Когда-то друзья пообещали, что навсегда сохранят связь и останутся верны друг другу при любых обстоятельствах. Но накануне выпускного вечера молодые люди, которые всегда воевали между собой за внимание Лены, одновременно признаются девушке в любви. Кто-то, так или иначе, останется ни с чем. Проходят долгие семь лет, и бывшие друзья детства снова встречаются в родных краях.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Клянусь любить тебя вечно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше