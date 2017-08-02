В 1 сезоне сериала «Любовь Мерьем» Октай получает место прокурора. Он собирается отметить это радостное событие торжественным ужином со своей возлюбленной Мерьем. Девушка с радостью принимает приглашение. Ее сердце переполняется радостью, поскольку она уверена, что этим вечером ей предложат руку и сердце. В это же время наследник крупной компании Саваш Саргун тоже собирается сделать предложение своей избраннице. Его отец не одобряет выбор сына, но Саваша это не останавливает. Две пары сталкиваются на дороге во время сильного дождя. Эта встреча повлечет за собой последствия, которые в корне изменят жизни всех участников событий.