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Любовь Мерьем 2017 - 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь Мерьем
Киноафиша Сериалы Любовь Мерьем Сезоны Сезон 1

Meryem
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 30
Продолжительность сезона 60 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь Мерьем»

В 1 сезоне сериала «Любовь Мерьем» Октай получает место прокурора. Он собирается отметить это радостное событие торжественным ужином со своей возлюбленной Мерьем. Девушка с радостью принимает приглашение. Ее сердце переполняется радостью, поскольку она уверена, что этим вечером ей предложат руку и сердце. В это же время наследник крупной компании Саваш Саргун тоже собирается сделать предложение своей избраннице. Его отец не одобряет выбор сына, но Саваша это не останавливает. Две пары сталкиваются на дороге во время сильного дождя. Эта встреча повлечет за собой последствия, которые в корне изменят жизни всех участников событий.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь Мерьем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 сентября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 сентября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 октября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 октября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 октября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
1 ноября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 ноября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 ноября 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 ноября 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 ноября 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
6 декабря 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
13 декабря 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
20 декабря 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
27 декабря 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 января 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
17 января 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 января 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
31 января 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
7 февраля 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
14 февраля 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
21 февраля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
28 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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