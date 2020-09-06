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Мария и Мустафа 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мария и Мустафа
Киноафиша Сериалы Мария и Мустафа Сезоны Сезон 1

Maria ile Mustafa
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 17
Продолжительность сезона 34 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мария и Мустафа»

В 1 сезоне сериала «Мария и Мустафа» девушка по имени Мария Йылдырым уехала из Каппадокии в раннем возрасте. В этих краях родился ее отец. Спустя много лет героиня отправляется в путешествие, чтобы вновь повидать эти дивные места. В дороге судьба сводит ее с молодым человеком, которого зовут Мустафа Джандемир. Это имя известно почти всем жителям города. Юноша обременен известностью своих состоятельных родителей и мечтает самостоятельно достичь чего-то в жизни. Он влюбляется в Марию, и девушка отвечает ему взаимностью. Но вскоре ее ждет неприятное открытие. Мустафа женат на Гондже.

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мария и Мустафа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 ноября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 ноября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 декабря 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 декабря 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 декабря 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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