В 1 сезоне сериала «Мария и Мустафа» девушка по имени Мария Йылдырым уехала из Каппадокии в раннем возрасте. В этих краях родился ее отец. Спустя много лет героиня отправляется в путешествие, чтобы вновь повидать эти дивные места. В дороге судьба сводит ее с молодым человеком, которого зовут Мустафа Джандемир. Это имя известно почти всем жителям города. Юноша обременен известностью своих состоятельных родителей и мечтает самостоятельно достичь чего-то в жизни. Он влюбляется в Марию, и девушка отвечает ему взаимностью. Но вскоре ее ждет неприятное открытие. Мустафа женат на Гондже.