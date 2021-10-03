В 1 сезоне сериала «Лжец и свеча» в центре событий оказываются четыре женщины, которые близко дружат и во всем поддерживают друг друга. Элиф лишилась своего супруга после трагического происшествия. При этом ей на телефон поступают странные входящие звонки, которые заставляют героиню усомниться в гибели благоверного. Джейда боится привязанности к людям и предпочитает вести свободный образ жизни. Мелиха положила свою жизнь на то, чтобы построить карьеру. Она является успешным психиатром. Шебнем столкнулась с проблемами в личной жизни. Они с супругом никак не могут найти общий язык.