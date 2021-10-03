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Лжец и свеча 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лжец и свеча
Киноафиша Сериалы Лжец и свеча Сезоны Сезон 1

Yalancılar ve Mumları
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лжец и свеча»

В 1 сезоне сериала «Лжец и свеча» в центре событий оказываются четыре женщины, которые близко дружат и во всем поддерживают друг друга. Элиф лишилась своего супруга после трагического происшествия. При этом ей на телефон поступают странные входящие звонки, которые заставляют героиню усомниться в гибели благоверного. Джейда боится привязанности к людям и предпочитает вести свободный образ жизни. Мелиха положила свою жизнь на то, чтобы построить карьеру. Она является успешным психиатром. Шебнем столкнулась с проблемами в личной жизни. Они с супругом никак не могут найти общий язык.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лжец и свеча» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2021
График выхода всех сериалов
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