В 1 сезоне сериала «Смерть не танцует одна» в одном офисе уживаются два крайне необычных предприятия: фирма «Муж на час» Максима Каратова и агентство известного блогера Маши Смирновой. Однако их владельцев объединяет одна общая страсть – расследования. Однажды к ним обращается за помощью бывшая балерина Лидия Крестовская. Во время празднования юбилея из квартиры женщины пропадает дорогая и важная для нее брошь с драгоценными камнями. На празднике присутствовали меценат Магда, искусствовед Влад, врач Даша и прислуга: Тарас и Люся. Балерина просит детективов определить, кто из них украл реликвию.