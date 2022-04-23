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Смерть не танцует одна 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смерть не танцует одна
Киноафиша Сериалы Смерть не танцует одна Сезоны Сезон 1

Смерть не танцует одна 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смерть не танцует одна»

В 1 сезоне сериала «Смерть не танцует одна» в одном офисе уживаются два крайне необычных предприятия: фирма «Муж на час» Максима Каратова и агентство известного блогера Маши Смирновой. Однако их владельцев объединяет одна общая страсть – расследования. Однажды к ним обращается за помощью бывшая балерина Лидия Крестовская. Во время празднования юбилея из квартиры женщины пропадает дорогая и важная для нее брошь с драгоценными камнями. На празднике присутствовали меценат Магда, искусствовед Влад, врач Даша и прислуга: Тарас и Люся. Балерина просит детективов определить, кто из них украл реликвию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Смерть не танцует одна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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