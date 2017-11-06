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Две жены 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Две жены
Киноафиша Сериалы Две жены Сезоны Сезон 1

Две жены 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Две жены»

В 1 сезоне сериала «Две жены» Настя, которая никогда не считала себя красавицей, вышла замуж за настоящего мачо. Она вполне довольна своей жизнью и не предъявляет своему благоверному повышенных требований, несмотря на то, что живут они небогато. Ее супруг Константин представлен не в самом выгодном свете. Он неудачник, у которого не получается задержаться ни на какой работе. При этом мужчине нравится жить на широкую ногу. Герой пользуется тем, что супруга слепо влюблена в него, не замечая несовершенств. Все, чего не достает Насте, так это детей. Но судьба никак не посылает им с Костей наследников.

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Список серий 1-го сезона сериала «Две жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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