В 1 сезоне сериала «Две жены» Настя, которая никогда не считала себя красавицей, вышла замуж за настоящего мачо. Она вполне довольна своей жизнью и не предъявляет своему благоверному повышенных требований, несмотря на то, что живут они небогато. Ее супруг Константин представлен не в самом выгодном свете. Он неудачник, у которого не получается задержаться ни на какой работе. При этом мужчине нравится жить на широкую ногу. Герой пользуется тем, что супруга слепо влюблена в него, не замечая несовершенств. Все, чего не достает Насте, так это детей. Но судьба никак не посылает им с Костей наследников.