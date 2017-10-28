Во 2 сезоне сериала «Всё к лучшему» Аня и Николай прошли через множество испытаний. Они столкнулись при весьма драматических обстоятельствах и нашли общий язык далеко не сразу. Но дружба их детей привела к постепенному сближению. Теперь мужчина и женщина живут вместе. Однако в их жизни снова все не так гладко, как хотелось бы. Николай столкнулся с трудностями в работе, о которых не хочет рассказывать супруге. Герой делится проблемами со своей новой приятельницей – Ириной, которая сама занимается бизнесом. Аня в это время ощущает себя брошенной и внезапно постаревшей. Дети выросли и заняты своей жизнью...