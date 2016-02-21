В 1 сезоне сериала «Всё к лучшему» недоброжелатели добились того, что Анне пришлось уволиться. Ее пожилой отчим внезапно скончался, а завещание, которое он составил, куда-то пропало. В это же время на пороге дома внезапно возник родной сын покойного – Боря. Он хочет получить жилплощадь, которая полагается ему как прямому наследнику. Вместе со своим несовершеннолетним сыном Ане приходится снять квартиру. Костя идет в новую школу, а Анну ожидает новая напасть – на этот раз на дороге. Ее внезапно окатила грязью проезжающий мимо автомобиль. За рулем оказался отец Костиной одноклассницы.