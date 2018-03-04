В 1 сезоне сериала «Птичка певчая» молодая девушка Ольга Соловьева обладает уникальным голосом и музыкальным даром. Но о благополучной звездной карьере приходится забыть, когда ее мать рано уходит из жизни, оставив дочку с отчимом-алкоголиком. Тот приводит в дом новую жену и постепенно выживает Олю из квартиры. Она отправляется на поиски счастья в Москву и устраивается сиделкой в дом известного педагога по вокалу Марины Валевской. Она должна ухаживать за ее пожилым отцом и маленьким ребенком. Оля привыкает к этой семье и начинает считать их родными. Но неожиданное знакомство меняет ее жизнь.