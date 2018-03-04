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Птичка певчая 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Птичка певчая
Киноафиша Сериалы Птичка певчая Сезоны Сезон 1

Птичка певчая 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Птичка певчая»

В 1 сезоне сериала «Птичка певчая» молодая девушка Ольга Соловьева обладает уникальным голосом и музыкальным даром. Но о благополучной звездной карьере приходится забыть, когда ее мать рано уходит из жизни, оставив дочку с отчимом-алкоголиком. Тот приводит в дом новую жену и постепенно выживает Олю из квартиры. Она отправляется на поиски счастья в Москву и устраивается сиделкой в дом известного педагога по вокалу Марины Валевской. Она должна ухаживать за ее пожилым отцом и маленьким ребенком. Оля привыкает к этой семье и начинает считать их родными. Но неожиданное знакомство меняет ее жизнь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Птичка певчая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2018
График выхода всех сериалов
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