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Плакучая ива 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плакучая ива
Киноафиша Сериалы Плакучая ива Сезоны Сезон 1

Плакучая ива 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плакучая ива»

В 1 сезоне сериала «Плакучая ива» молодая соцработница Екатерина Шувалова решает вернуться в маленький городок, из которого родом ее семья. Красино кажется ей спокойным и райским уголком, поэтому она с радостью соглашается занять кресло заместителя мэра по социальным вопросам. Женщине выделяют жилье на территории старинной усадьбы, и она немедленно приступает к новым обязанностям. Но очень скоро выясняется, что в этом местечке все не так радужно. В Красино творится нечто загадочное, а корни проблемы, похоже, уходят в далекое прошлое. Екатерине придется погрузиться в историю столетней давности.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плакучая ива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2018
Часть 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2018
Часть 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2018
График выхода всех сериалов
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