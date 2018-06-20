В 1 сезоне сериала «Плакучая ива» молодая соцработница Екатерина Шувалова решает вернуться в маленький городок, из которого родом ее семья. Красино кажется ей спокойным и райским уголком, поэтому она с радостью соглашается занять кресло заместителя мэра по социальным вопросам. Женщине выделяют жилье на территории старинной усадьбы, и она немедленно приступает к новым обязанностям. Но очень скоро выясняется, что в этом местечке все не так радужно. В Красино творится нечто загадочное, а корни проблемы, похоже, уходят в далекое прошлое. Екатерине придется погрузиться в историю столетней давности.