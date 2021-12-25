В 1 сезоне сериала «Аист на крыше» супруги Ивановы счастливы вместе уже 30 лет. Нина – любящая жена и мать, мудрая женщина и настоящая хозяйка дома. Она привыкла все и всех контролировать, в том числе, своего мужа Илью. Их сын Артем – уже взрослый женатый мужчина, отец нескольких детей. Но и его семейство находится в полном ведении свекрови. Уж она-то всегда знает, как лучше для ее родных! Но одно обстоятельство проходит мимо чуткого внимания Нины: у ее супруга начинается кризис среднего возраста. Илья без памяти влюбляется в молодую женщину, забыв о своем долге супруга, отца и деда. Решать эту проблему семье придется сообща.