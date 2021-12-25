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Аист на крыше 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аист на крыше
Киноафиша Сериалы Аист на крыше Сезоны Сезон 1

Аист на крыше 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аист на крыше»

В 1 сезоне сериала «Аист на крыше» супруги Ивановы счастливы вместе уже 30 лет. Нина – любящая жена и мать, мудрая женщина и настоящая хозяйка дома. Она привыкла все и всех контролировать, в том числе, своего мужа Илью. Их сын Артем – уже взрослый женатый мужчина, отец нескольких детей. Но и его семейство находится в полном ведении свекрови. Уж она-то всегда знает, как лучше для ее родных! Но одно обстоятельство проходит мимо чуткого внимания Нины: у ее супруга начинается кризис среднего возраста. Илья без памяти влюбляется в молодую женщину, забыв о своем долге супруга, отца и деда. Решать эту проблему семье придется сообща.

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Список серий сериала Аист на крыше График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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