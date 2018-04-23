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Пять минут тишины. Возвращение 2018 - 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пять минут тишины. Возвращение
Киноафиша Сериалы Пять минут тишины. Возвращение Сезоны Сезон 1

Пять минут тишины. Возвращение 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять минут тишины. Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины. Возвращение» сотрудники поисково-спасательного отряда 42-21 пользуются популярностью среди сослуживцев не только потому, что они известны своим высококлассным профессионализмом, но и тем, что любой их выход является своего рода неповторимой операцией. О них слагают легенды. Их спасательные миссии становятся историями, которые переходят из уст в уста. Их травят новобранцам у костра. Во время каждой операции по спасению герои находят необычный выход из ситуации. Зачастую он граничит с сумасшествием. Однако обстановка в отряде меняется с прибытием новичка по имени Александр Грек.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пять минут тишины. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 февраля 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 февраля 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 февраля 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 февраля 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
27 февраля 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
27 февраля 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
28 февраля 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
28 февраля 2019
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
1 марта 2019
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
1 марта 2019
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
1 марта 2019
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
1 марта 2019
График выхода всех сериалов
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