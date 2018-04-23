В 1 сезоне сериала «Пять минут тишины. Возвращение» сотрудники поисково-спасательного отряда 42-21 пользуются популярностью среди сослуживцев не только потому, что они известны своим высококлассным профессионализмом, но и тем, что любой их выход является своего рода неповторимой операцией. О них слагают легенды. Их спасательные миссии становятся историями, которые переходят из уст в уста. Их травят новобранцам у костра. Во время каждой операции по спасению герои находят необычный выход из ситуации. Зачастую он граничит с сумасшествием. Однако обстановка в отряде меняется с прибытием новичка по имени Александр Грек.