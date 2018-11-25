В 1 сезоне сериала «Следы в прошлое» Юля Грановская потеряла родного отца 12 лет назад. Он пропал без вести. Мать девушки считает, что ее бывший супруг сбежал к любовнице. Полицейские придерживаются этой же точки зрения, однако Юля полна сомнений. Героиня возвращается в родной город из столицы, предварительно разорвав отношения со своим молодым человеком. Она устраивается в компанию, где когда-то работал ее отец. Теперь фирмой заправляет новый муж Юлиной мамы. Девушка беседует с женщиной, которая работала секретарем у ее отца. Грановская полна решимости провести расследование самостоятельно.