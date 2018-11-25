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Следы в прошлое 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Следы в прошлое
Киноафиша Сериалы Следы в прошлое Сезоны Сезон 1

Следы в прошлое 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Следы в прошлое»

В 1 сезоне сериала «Следы в прошлое» Юля Грановская потеряла родного отца 12 лет назад. Он пропал без вести. Мать девушки считает, что ее бывший супруг сбежал к любовнице. Полицейские придерживаются этой же точки зрения, однако Юля полна сомнений. Героиня возвращается в родной город из столицы, предварительно разорвав отношения со своим молодым человеком. Она устраивается в компанию, где когда-то работал ее отец. Теперь фирмой заправляет новый муж Юлиной мамы. Девушка беседует с женщиной, которая работала секретарем у ее отца. Грановская полна решимости провести расследование самостоятельно.

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Список серий 1-го сезона сериала «Следы в прошлое» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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