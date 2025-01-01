Меню
Простак за границей
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Простак за границей
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Рики Джервейс - Исполнительный продюсер
Ничто не смешнее, чем Карл в углу, которого тыкают палкой. Я и есть эта палка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Наратор
Семь чудес света. Христос Искупитель. Тадж-Махал. Великие пирамиды. Поистине, величайшие достижения человека. Но есть один человек, который видит их по-другому.
Карл Пилкингтон - Ведущий
[смотря на картину пирамид] Если бы это было у меня на дороге, то совет уже бы занимался его демонтажом. Это ловушка смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рики Джервэйс
Ricky Gervais
Karl Pilkington
