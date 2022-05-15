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Разговоры с друзьями 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Разговоры с друзьями
Киноафиша Сериалы Разговоры с друзьями Сезоны Сезон 1

Conversations with Friends 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разговоры с друзьями»

В 1 сезоне сериала «Разговоры с друзьями» Бобби и Фрэнсис учатся вместе в одном из университетов Дублина. Когда-то девушки находились в любовной связи, но уже продолжительное время между ними сохраняются только дружеские отношения. Им нравится обсуждать любимых поэтов и стихи. Однажды они встречают Мелиссу и Ника, которые являются мужем и женой. Они тоже интересуются поэтической литературой. Новые знакомые быстро сближаются на почве общего хобби. Спустя некоторое время между ними появляются любовные треугольники, которые могут навсегда изменить привычное течение жизни бисексуальной Фрэнсис.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Разговоры с друзьями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 мая 2022
График выхода всех сериалов
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