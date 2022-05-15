В 1 сезоне сериала «Разговоры с друзьями» Бобби и Фрэнсис учатся вместе в одном из университетов Дублина. Когда-то девушки находились в любовной связи, но уже продолжительное время между ними сохраняются только дружеские отношения. Им нравится обсуждать любимых поэтов и стихи. Однажды они встречают Мелиссу и Ника, которые являются мужем и женой. Они тоже интересуются поэтической литературой. Новые знакомые быстро сближаются на почве общего хобби. Спустя некоторое время между ними появляются любовные треугольники, которые могут навсегда изменить привычное течение жизни бисексуальной Фрэнсис.