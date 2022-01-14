В 1 сезоне сериала «Этот дом» параллельно развиваются три истории, происходящие в разные времена в одном и том же старинном особняке. Загадочный одинокий дом в отдалении от города становится пристанищем для трех семей. В 1800-е годы бедный отец семейства по имени Раймон теряет жилье, и таинственный благодетель предлагает ему свою помощь. В современности дом оказывается в руках риелтора, который хочет как можно скорее его продать, но на его пути встают неожиданные осложнения. А в недалеком будущем в особняк въезжает новая молодая хозяйка Роза. Она решает вернуть фасаду и интерьеру его первозданный исторический облик.