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Этот дом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Этот дом
Киноафиша Сериалы Этот дом Сезоны Сезон 1

The House 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот дом»

В 1 сезоне сериала «Этот дом» параллельно развиваются три истории, происходящие в разные времена в одном и том же старинном особняке. Загадочный одинокий дом в отдалении от города становится пристанищем для трех семей. В 1800-е годы бедный отец семейства по имени Раймон теряет жилье, и таинственный благодетель предлагает ему свою помощь. В современности дом оказывается в руках риелтора, который хочет как можно скорее его продать, но на его пути встают неожиданные осложнения. А в недалеком будущем в особняк въезжает новая молодая хозяйка Роза. Она решает вернуть фасаду и интерьеру его первозданный исторический облик.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Этот дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1 Chapter One
Сезон 1 Серия 1
14 января 2022
Глава 2 Chapter Two
Сезон 1 Серия 2
14 января 2022
Глава 3 Chapter Three
Сезон 1 Серия 3
14 января 2022
График выхода всех сериалов
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