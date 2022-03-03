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Выбывшая 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выбывшая
Киноафиша Сериалы Выбывшая Сезоны Сезон 1

The Dropout
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Выбывшая»

В 1 сезоне сериала «Выбывшая» Элизабет Холмс стала одной из самых успешных выпускниц Стэнфорда. Несмотря на свой юный возраст, девушка прославилась не только в США – о ней узнал весь мир. Холмс стала учредителем компании по производству эксклюзивного медицинского оборудования для анализа крови, которое предполагало минимальное использование биохимии. Оглушительный успех самой молодой миллиардерши сравнивали с феноменом Стива Джобса. Но это продлилось недолго. Спустя некоторое время оказалось, что ее разработка не только неэффективна, но и представляет угрозу для людей. Холмс долгие годы отбивалась от судебных исков.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выбывшая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я тороплюсь I'm in a Hurry
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2022
Сатори Satori
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2022
Зеленый cок Green Juice
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2022
Белый старик Old White Men
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Цветок жизни Flower of Life
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2022
Железные сестры Iron Sisters
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2022
Герои Heroes
Сезон 1 Серия 7
31 марта 2022
Лиззи Lizzy
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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