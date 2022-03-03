В 1 сезоне сериала «Выбывшая» Элизабет Холмс стала одной из самых успешных выпускниц Стэнфорда. Несмотря на свой юный возраст, девушка прославилась не только в США – о ней узнал весь мир. Холмс стала учредителем компании по производству эксклюзивного медицинского оборудования для анализа крови, которое предполагало минимальное использование биохимии. Оглушительный успех самой молодой миллиардерши сравнивали с феноменом Стива Джобса. Но это продлилось недолго. Спустя некоторое время оказалось, что ее разработка не только неэффективна, но и представляет угрозу для людей. Холмс долгие годы отбивалась от судебных исков.