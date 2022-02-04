В 1 сезоне сериала «Под подозрением» действие происходит в нью-йоркском отеле, где в одном из номеров совершено громкое похищение. В центре событий оказываются пять простых граждан Великобритании, которые становятся главными подозреваемыми в этом деле. Жертвой оказался сын руководителя крупной американской медиакорпорации. Герои вынуждены всеми силами доказывать свою невиновность, сталкиваясь со всеобщим недоверием. Все эти люди пытаются скрыться от представителей ФБР, которые открывают за ними охоту. Но так ли невинны те, кто хочет казаться рядовыми ничем не примечательными британцами?