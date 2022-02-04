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Под подозрением 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Под подозрением
Киноафиша Сериалы Под подозрением Сезоны Сезон 1

Suspicion 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под подозрением»

В 1 сезоне сериала «Под подозрением» действие происходит в нью-йоркском отеле, где в одном из номеров совершено громкое похищение. В центре событий оказываются пять простых граждан Великобритании, которые становятся главными подозреваемыми в этом деле. Жертвой оказался сын руководителя крупной американской медиакорпорации. Герои вынуждены всеми силами доказывать свою невиновность, сталкиваясь со всеобщим недоверием. Все эти люди пытаются скрыться от представителей ФБР, которые открывают за ними охоту. Но так ли невинны те, кто хочет казаться рядовыми ничем не примечательными британцами?

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Под подозрением» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фигуранты Persons of Interest
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2022
Почва для сомнений Room for Doubt
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2022
Незнакомцы Strangers
Сезон 1 Серия 3
11 февраля 2022
Дьявол, которого ты знаешь The Devil You Know
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2022
Как выглядит похититель? What Does a Kidnapper Look Like?
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2022
Будь серым человеком Be the Gray Man
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Вопросы доверия Questions of Trust
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2022
Разоблачение Unmasked
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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