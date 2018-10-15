В 1 сезоне сериала «Ласточка» Ася Волкова отмотала тюремный срок за убийство, к которому была непричастна. Ее подставили. В колонии молодая женщина потеряла ребенка, после чего лишилась еще и матери. Теперь Ася, известная по прозвищу Ласточка, возвращается на родину в твердой решимости отомстить тем, кто заставил ее пройти через весь этот ужас. Она собирается отыскать настоящего преступника и заставить его заплатить за содеянное. Милой красивой девушки, которую безвинно осудили пятнадцать лет назад, больше нет. Односельчане увидели перед собой совсем другую Асю Волкову – жестокую и жаждущую мести.