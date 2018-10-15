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Ласточка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ласточка
Киноафиша Сериалы Ласточка Сезоны Сезон 1

Ласточка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ласточка»

В 1 сезоне сериала «Ласточка» Ася Волкова отмотала тюремный срок за убийство, к которому была непричастна. Ее подставили. В колонии молодая женщина потеряла ребенка, после чего лишилась еще и матери. Теперь Ася, известная по прозвищу Ласточка, возвращается на родину в твердой решимости отомстить тем, кто заставил ее пройти через весь этот ужас. Она собирается отыскать настоящего преступника и заставить его заплатить за содеянное. Милой красивой девушки, которую безвинно осудили пятнадцать лет назад, больше нет. Односельчане увидели перед собой совсем другую Асю Волкову – жестокую и жаждущую мести.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ласточка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 октября 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
16 октября 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
17 октября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 октября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 октября 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 октября 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 октября 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 октября 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 октября 2018
График выхода всех сериалов
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