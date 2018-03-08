В 1 сезоне сериала «Линия огня» Токарев собирается отомстить за своего близкого друга и сослуживца. По вине тех, кто должен нести ответственность за закупку аппаратов для вентиляции легких, мужчина стал калекой. Герой уверен, что к этому делу причастен его экс-приятель – предприниматель Колосов, чья фирма занимается поставкой оборудования по всей России. Однако через некоторое время главный подозреваемый оказывается убитым. Все считают, что Колосов имел отношение к смерти своей супруги. Накануне своей гибели бизнесмен успел позаботиться о сыне. Он знал, что Токарев, несмотря ни на что, не оставит парня в беде.