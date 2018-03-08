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Линия огня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Линия огня
Киноафиша Сериалы Линия огня Сезоны Сезон 1

Линия огня 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Линия огня»

В 1 сезоне сериала «Линия огня» Токарев собирается отомстить за своего близкого друга и сослуживца. По вине тех, кто должен нести ответственность за закупку аппаратов для вентиляции легких, мужчина стал калекой. Герой уверен, что к этому делу причастен его экс-приятель – предприниматель Колосов, чья фирма занимается поставкой оборудования по всей России. Однако через некоторое время главный подозреваемый оказывается убитым. Все считают, что Колосов имел отношение к смерти своей супруги. Накануне своей гибели бизнесмен успел позаботиться о сыне. Он знал, что Токарев, несмотря ни на что, не оставит парня в беде.

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Список серий 1-го сезона сериала «Линия огня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2018
График выхода всех сериалов
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