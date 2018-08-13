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Любовь по приказу 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь по приказу
Киноафиша Сериалы Любовь по приказу Сезоны Сезон 1

Любовь по приказу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь по приказу»

В 1 сезоне сериала «Любовь по приказу» действие происходит в конце 80-х. Юная красавица Варя играет в театре. На один из спектаклей с ее участием приходит именитый режиссёр. Влиятельный человек сразу разглядел талант молодой актрисы и предложил перейти работать в его труппу. Девушка согласилась, даже не подозревая, что с этого момента ее жизнь начнет рушиться с невероятной скоростью. Спустя некоторое время любимый муж Вари погибает на ее глазах. Похоронив его, актриса выяснила, что супруг собирался бросить семью и эмигрировать. Об этом становится известно и сотрудникам КГБ. Варя оказывается под наблюдением спецслужб.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь по приказу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 августа 2018
График выхода всех сериалов
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