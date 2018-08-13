В 1 сезоне сериала «Любовь по приказу» действие происходит в конце 80-х. Юная красавица Варя играет в театре. На один из спектаклей с ее участием приходит именитый режиссёр. Влиятельный человек сразу разглядел талант молодой актрисы и предложил перейти работать в его труппу. Девушка согласилась, даже не подозревая, что с этого момента ее жизнь начнет рушиться с невероятной скоростью. Спустя некоторое время любимый муж Вари погибает на ее глазах. Похоронив его, актриса выяснила, что супруг собирался бросить семью и эмигрировать. Об этом становится известно и сотрудникам КГБ. Варя оказывается под наблюдением спецслужб.