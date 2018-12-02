В 1 сезоне сериала «Любовь под микроскопом» молодой врач Анна состоялась как в профессии, так и в личной жизни. Скоро она выходит замуж за отца своего будущего ребенка. Однако в один миг ее счастье рушится. Все началось с того, что в клинику, где работает героиня, привезли юношу, попавшего в дорожную аварию. Его состояние внушает серьезные опасения. Другие медики не готовы взять на себя ответственность за проведение опасной операции. Однако Анна осмеливается пойти на риск, чтобы помочь парню выжить. Операция длится несколько часов, но не приводит к желаемому результату. Сердце пациента останавливается...