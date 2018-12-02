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Любовь под микроскопом 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь под микроскопом
Киноафиша Сериалы Любовь под микроскопом Сезоны Сезон 1

Любовь под микроскопом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любовь под микроскопом»

В 1 сезоне сериала «Любовь под микроскопом» молодой врач Анна состоялась как в профессии, так и в личной жизни. Скоро она выходит замуж за отца своего будущего ребенка. Однако в один миг ее счастье рушится. Все началось с того, что в клинику, где работает героиня, привезли юношу, попавшего в дорожную аварию. Его состояние внушает серьезные опасения. Другие медики не готовы взять на себя ответственность за проведение опасной операции. Однако Анна осмеливается пойти на риск, чтобы помочь парню выжить. Операция длится несколько часов, но не приводит к желаемому результату. Сердце пациента останавливается...

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь под микроскопом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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