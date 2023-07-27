Во 2 сезоне сериала «Темные ветра» продолжается история о приключениях опытных детективов-напарников Липхорна и Чи. Напомним, в финале предыдущего сезона Липхорн подозревает, что все преступления в резервации имеют между собой связь. Затем ему удается добиться большого прорыва в деле. Липхорн зовет Чи на ужин, а Мануэлито делает открытие. Когда ключевой подозреваемый оказывается за решеткой, Липхорн выясняет, что на этом дело не закончено. Мануэлито сталкивается со своими фобиями. Липхорн, Чи и Мануэлито оказываются в тайнике «Общества Буффало». Им предстоит принять непростое решение, которые может изменить всю их жизнь.