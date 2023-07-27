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Темные ветра 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Темные ветра
Киноафиша Сериалы Темные ветра Сезоны Сезон 2

Dark Winds
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Темные ветра»

Во 2 сезоне сериала «Темные ветра» продолжается история о приключениях опытных детективов-напарников Липхорна и Чи. Напомним, в финале предыдущего сезона Липхорн подозревает, что все преступления в резервации имеют между собой связь. Затем ему удается добиться большого прорыва в деле. Липхорн зовет Чи на ужин, а Мануэлито делает открытие. Когда ключевой подозреваемый оказывается за решеткой, Липхорн выясняет, что на этом дело не закончено. Мануэлито сталкивается со своими фобиями. Липхорн, Чи и Мануэлито оказываются в тайнике «Общества Буффало». Им предстоит принять непростое решение, которые может изменить всю их жизнь.

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Темные ветра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
На'нилкадий Na'niłkaadii
Сезон 2 Серия 1
27 июля 2023
Чудеса неизведанного Wonders of the Unknown
Сезон 2 Серия 2
3 августа 2023
Антигониш Antigonish
Сезон 2 Серия 3
10 августа 2023
Марш The March
Сезон 2 Серия 4
17 августа 2023
Солнце черной дыры Black Hole Sun
Сезон 2 Серия 5
24 августа 2023
Красота восстановлена Hózhó náhásdlįį (Beauty is Restored)
Сезон 2 Серия 6
31 августа 2023
График выхода всех сериалов
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