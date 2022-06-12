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Темные ветра 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Темные ветра
Киноафиша Сериалы Темные ветра Сезоны Сезон 1

Dark Winds
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Темные ветра»

В 1 сезоне сериала «Темные ветра» в небольшом американском городке на юго-западе Соединенных Штатов происходит странное преступление. Кто-то убивает сразу двоих жителей, которые, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Расследование поручают детективам Чи и Липхорну. Напарники давно работают вместе. За время своей карьеры они повидали всякое, и теперь уверены, что легко найдут убийцу. Однако каждый новый шаг в деле приближает их к пугающей морально-этической черте, за которой уже не разобрать, где добро, а где зло.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Темные ветра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Убийца монстров Monster Slayer
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2022
Приближается мужской дождь The Male Rain Approaches
Сезон 1 Серия 2
12 июня 2022
К'э K'e
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2022
Хуганди Hooghandi
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2022
Ха'иинлини Ha'íínlni
Сезон 1 Серия 5
3 июля 2022
ХожуНаашаа HózhóoNaasháa
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2022
График выхода всех сериалов
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