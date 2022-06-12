В 1 сезоне сериала «Темные ветра» в небольшом американском городке на юго-западе Соединенных Штатов происходит странное преступление. Кто-то убивает сразу двоих жителей, которые, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Расследование поручают детективам Чи и Липхорну. Напарники давно работают вместе. За время своей карьеры они повидали всякое, и теперь уверены, что легко найдут убийцу. Однако каждый новый шаг в деле приближает их к пугающей морально-этической черте, за которой уже не разобрать, где добро, а где зло.