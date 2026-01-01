Основные места съемок сериала Темные ветра
- Парк Монумент-Вэлли (племени навахо) — живописный маршрут U.S. 163, Ольято — Монумент-Вэлли, штат Аризона, США
- Санта-Фе, Нью-Мексико, США
- Эспаньола, Нью-Мексико, США
- Мексиканская Шляпа, резервация Навахо, США
- Студия Camel Rock, 17486 US-84, Пуэбло-де-Тесуке, США
- Голубая Меса, Национальный парк «Окаменевший лес», Аризона, США
- Каньон угольной шахты, Туба-Сити, Аризона, США
- Кайента, Нация Навахо, США
- Пуэбло Тесуке, США
- Пуэбло де Кочити, США
- Долина Монументов, Аризона, США
- Тик-Нос-Пос, Аризона, США
- Каньон Цеги, Нация Навахо, Аризона, США
- Mexican Water, Аризона, США
- Нью‑Мексико, США