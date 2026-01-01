Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Темные ветра Места съёмок

Места и даты съемок сериала Темные ветра

Основные места съемок сериала Темные ветра

  • Парк Монумент-Вэлли (племени навахо) — живописный маршрут U.S. 163, Ольято — Монумент-Вэлли, штат Аризона, США
  • Санта-Фе, Нью-Мексико, США
  • Эспаньола, Нью-Мексико, США
  • Мексиканская Шляпа, резервация Навахо, США
  • Студия Camel Rock, 17486 US-84, Пуэбло-де-Тесуке, США
  • Голубая Меса, Национальный парк «Окаменевший лес», Аризона, США
  • Каньон угольной шахты, Туба-Сити, Аризона, США
  • Кайента, Нация Навахо, США
  • Пуэбло Тесуке, США
  • Пуэбло де Кочити, США
  • Долина Монументов, Аризона, США
  • Тик-Нос-Пос, Аризона, США
  • Кайента, Аризона, США
  • Каньон Цеги, Нация Навахо, Аризона, США
  • Mexican Water, Аризона, США
  • Нью‑Мексико, США
