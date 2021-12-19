Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вопреки 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вопреки
Киноафиша Сериалы Вопреки Сезоны Сезон 1

Under Pressure 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вопреки»

В 1 сезоне сериала «Вопреки» зрители получат возможность узнать всю правду о жизни известного отечественного актера Александра Петрова. Они проследят, как развивалась его карьера в 2019 году, до того, как в мире разразилась пандемия COVID-19. Съемочная бригада побывала за кулисами театра, где играет Петров, сняла на пленку частные беседы в гримерках, репетиции и ужины актера с другими медийными персонами. Кроме того, зрители узнают, как проходил кастинг Петрова в Universal, а также отправятся вместе со звездой экрана в Германию, США и на Кипр. Сериал включает в себя элементы полнометражного фильма, музыкального видео и влога.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Вопреки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Заново родиться
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2021
Удача Улыбается Смелым
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2021
Знаменитость
Сезон 1 Серия 3
2 января 2022
Большая Роль
Сезон 1 Серия 4
9 января 2022
Петров Авеню
Сезон 1 Серия 5
16 января 2022
Возрождение Поэзии
Сезон 1 Серия 6
23 января 2022
Нью-Йорк
Сезон 1 Серия 7
30 января 2022
Надо Уходить, Когда Хочется Остаться
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше