В 1 сезоне сериала «Вопреки» зрители получат возможность узнать всю правду о жизни известного отечественного актера Александра Петрова. Они проследят, как развивалась его карьера в 2019 году, до того, как в мире разразилась пандемия COVID-19. Съемочная бригада побывала за кулисами театра, где играет Петров, сняла на пленку частные беседы в гримерках, репетиции и ужины актера с другими медийными персонами. Кроме того, зрители узнают, как проходил кастинг Петрова в Universal, а также отправятся вместе со звездой экрана в Германию, США и на Кипр. Сериал включает в себя элементы полнометражного фильма, музыкального видео и влога.