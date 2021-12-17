В 1 сезоне сериала «Развод» главный герой живет в Индии и посвящает всего себя написанию литературных трудов. У него есть полное право считать себя одаренным писателем. Мужчина старается поменьше взаимодействовать с другими людьми, предпочитая не покидать дом, где он может спокойно сочинять. Его прелестная супруга является основательницей стартапа. Это красивая независимая женщина, которая хорошо зарабатывает и любит тратить деньги. Однажды она осознает, что их отношения с мужем зашли в тупик. Супруги решили объявить об этом во время вечеринки. Паре предстоит тяжелый бракоразводный процесс.