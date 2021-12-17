Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Развод 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Развод
Киноафиша Сериалы Развод Сезоны Сезон 1

Decoupled 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Развод»

В 1 сезоне сериала «Развод» главный герой живет в Индии и посвящает всего себя написанию литературных трудов. У него есть полное право считать себя одаренным писателем. Мужчина старается поменьше взаимодействовать с другими людьми, предпочитая не покидать дом, где он может спокойно сочинять. Его прелестная супруга является основательницей стартапа. Это красивая независимая женщина, которая хорошо зарабатывает и любит тратить деньги. Однажды она осознает, что их отношения с мужем зашли в тупик. Супруги решили объявить об этом во время вечеринки. Паре предстоит тяжелый бракоразводный процесс.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Развод График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пожми ему руку Shake His Hand
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2021
Неполадки с телефоном Her Phone Hangs
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2021
Герой горничных Champion of Maids
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2021
Овуляция Peak Ovulation
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2021
Возвращение бывшей The Ex Returns
Сезон 1 Серия 5
17 декабря 2021
Интрижки Affairs
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2021
Как рассказать дочери о разводе How to Tell Your Daughter About Divorce
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2021
История брака The History of a Marriage
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше