В 1 сезоне сериала «Хорошая Сэм» молодая и талантливая женщина-кардиохирург Саманта Гриффит работает в частной клинике. Она преуспевает на работе, проводит сложнейшие операции и пользуется уважением коллег. Есть только одна неприятность: главврач отделения, высокомерный и властный мужчина – ее родной отец Роб. Он не дает Сэм развиваться и не одобряет ничего, что она делает. Однажды Роб переживает инсульт и впадает в глубокую кому. Возглавить отделение вместо старшего родственника руководство клиники предлагает Саманте. Девушка с радостью соглашается и принимает новые обязанности. Но едва она привыкает к высокой должности, как отец решает вернуться к жизни и, вернувшись, требует отдать ему прежнее место.