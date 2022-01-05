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Хорошая Сэм 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хорошая Сэм
Киноафиша Сериалы Хорошая Сэм Сезоны Сезон 1

Good Sam
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хорошая Сэм»

В 1 сезоне сериала «Хорошая Сэм» молодая и талантливая женщина-кардиохирург Саманта Гриффит работает в частной клинике. Она преуспевает на работе, проводит сложнейшие операции и пользуется уважением коллег. Есть только одна неприятность: главврач отделения, высокомерный и властный мужчина – ее родной отец Роб. Он не дает Сэм развиваться и не одобряет ничего, что она делает. Однажды Роб переживает инсульт и впадает в глубокую кому. Возглавить отделение вместо старшего родственника руководство клиники предлагает Саманте. Девушка с радостью соглашается и принимает новые обязанности. Но едва она привыкает к высокой должности, как отец решает вернуться к жизни и, вернувшись, требует отдать ему прежнее место.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хорошая Сэм» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 января 2022
Естественный порядок Natural Order
Сезон 1 Серия 2
12 января 2022
Объект насмешки Butt of the Joke
Сезон 1 Серия 3
19 января 2022
Вложения Attachments
Сезон 1 Серия 4
26 января 2022
Проснись Wake Up
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2022
Перемирие Truce
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2022
Хроническое оскорбление Chronic Insult
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2022
Продолжай говорить Keep Talking
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2022
Свет в бурю A Light in the Storm
Сезон 1 Серия 9
30 марта 2022
Я думал, что потерял тебя I Thought I Lost You
Сезон 1 Серия 10
6 апреля 2022
Семья/бизнес Family/Business
Сезон 1 Серия 11
20 апреля 2022
Техника Гриффита The Griffith Technique
Сезон 1 Серия 12
27 апреля 2022
К кому это относится To Whom It May Concern
Сезон 1 Серия 13
4 мая 2022
График выхода всех сериалов
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