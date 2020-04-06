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Рикошет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Рикошет
Киноафиша Сериалы Рикошет Сезоны Сезон 1

Рикошет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Рикошет»

В 1 сезоне сериала «Рикошет» в центре событий оказался Артем Волков, которого уже 20 лет все считают умершим. Так продолжалось бы и впредь, если бы мужчина не узнал о смерти своих родителей. Их жизни унесла автомобильная авария. Чтобы проводить отца и мать в последний путь, Волков оформляет липовые документы, меняет внешность и возвращается в родной город под именем Денис. Герой осознает, что уже не сможет изменить прошлое, однако повлиять на текущие события – вполне в его силах. Денис хочет помочь своей сестре Нике, которой угрожает опасность. А заодно воздействовать на разгул преступности в Анинске...

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рикошет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2020
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2020
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2020
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2020
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2020
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2020
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2020
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2020
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 апреля 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 апреля 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 апреля 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 апреля 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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