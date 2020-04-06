В 1 сезоне сериала «Рикошет» в центре событий оказался Артем Волков, которого уже 20 лет все считают умершим. Так продолжалось бы и впредь, если бы мужчина не узнал о смерти своих родителей. Их жизни унесла автомобильная авария. Чтобы проводить отца и мать в последний путь, Волков оформляет липовые документы, меняет внешность и возвращается в родной город под именем Денис. Герой осознает, что уже не сможет изменить прошлое, однако повлиять на текущие события – вполне в его силах. Денис хочет помочь своей сестре Нике, которой угрожает опасность. А заодно воздействовать на разгул преступности в Анинске...