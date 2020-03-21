В 1 сезоне сериала «Ради твоего счастья» молодая девушка по имени Алла собирается замуж за прекрасного парня. Павел является сыном солидного человека, руководящего большой компанией. Однако накануне свадебной церемонии героиня узнает, что избранник не был ей верен. Оказывается, жених долгое время находился в любовной связи с официанткой Ксенией. Теперь эта девушка ждет ребенка. Влиятельная мать Аллы, Ирина, хочет сама уладить инцидент. Она приходит к Ксении на работу, намереваясь серьезно поговорить. Но беседа складывается совсем не так, как ожидала мать обманутой невесты. Любовница ведет себя вызывающе.