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Ради твоего счастья 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ради твоего счастья
Киноафиша Сериалы Ради твоего счастья Сезоны Сезон 1

Ради твоего счастья 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ради твоего счастья»

В 1 сезоне сериала «Ради твоего счастья» молодая девушка по имени Алла собирается замуж за прекрасного парня. Павел является сыном солидного человека, руководящего большой компанией. Однако накануне свадебной церемонии героиня узнает, что избранник не был ей верен. Оказывается, жених долгое время находился в любовной связи с официанткой Ксенией. Теперь эта девушка ждет ребенка. Влиятельная мать Аллы, Ирина, хочет сама уладить инцидент. Она приходит к Ксении на работу, намереваясь серьезно поговорить. Но беседа складывается совсем не так, как ожидала мать обманутой невесты. Любовница ведет себя вызывающе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ради твоего счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2020
График выхода всех сериалов
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