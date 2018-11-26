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Медное солнце 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Медное солнце
Киноафиша Сериалы Медное солнце Сезоны Сезон 1

Медное солнце 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Медное солнце»

В 1 сезоне сериала «Медное солнце» события разворачиваются незадолго до распада СССР, в начале 90-х. Жители кишлака в Узбекской республике с опаской следят за любой доходящей до них информацией. Постепенно в этих краях тоже приобретают популярность антисоветские настроения. Но ведь здесь местное население несколько десятков лет жило с русскими по-соседски. В центре событий оказались музыканты военного оркестра под руководством Михаила Карякина. Их знают в селе и нередко зовут на важные мероприятия: свадебные торжества, траурные церемонии, юбилеи. Однажды, прибыв из соседнего села, музыканты находит воинскую часть опустевшей.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Медное солнце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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