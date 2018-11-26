В 1 сезоне сериала «Медное солнце» события разворачиваются незадолго до распада СССР, в начале 90-х. Жители кишлака в Узбекской республике с опаской следят за любой доходящей до них информацией. Постепенно в этих краях тоже приобретают популярность антисоветские настроения. Но ведь здесь местное население несколько десятков лет жило с русскими по-соседски. В центре событий оказались музыканты военного оркестра под руководством Михаила Карякина. Их знают в селе и нередко зовут на важные мероприятия: свадебные торжества, траурные церемонии, юбилеи. Однажды, прибыв из соседнего села, музыканты находит воинскую часть опустевшей.