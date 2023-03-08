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Почка 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Почка
Киноафиша Сериалы Почка Сезоны Сезон 2

Pochka 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Почка»

Во 2 сезоне сериала «Почка» события разворачиваются в Хорватии. В центре событий по-прежнему эгоистичная и беспринципная Наталья Кустова, которая неизлечимо больна. Она отправляется пересаживать почку в европейскую страну. Почку в финале первого сезона девушка наконец получила от матери Михаила, пациента центра трансплантологии. Пересадка прошла успешно, если бы не один побочный эффект. Наташа теперь сходит с ума от… Миши. Девушка возвращается в столицу, чтобы отыскать объект своей страсти, но тот злится на нее и не хочет видеть. Также честный Миша собирается дождаться своей очереди на пересадку.

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Список серий 2-го сезона сериала «Почка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
8 марта 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
15 марта 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
22 марта 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
29 марта 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
5 апреля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
12 апреля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
19 апреля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
26 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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