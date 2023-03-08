Во 2 сезоне сериала «Почка» события разворачиваются в Хорватии. В центре событий по-прежнему эгоистичная и беспринципная Наталья Кустова, которая неизлечимо больна. Она отправляется пересаживать почку в европейскую страну. Почку в финале первого сезона девушка наконец получила от матери Михаила, пациента центра трансплантологии. Пересадка прошла успешно, если бы не один побочный эффект. Наташа теперь сходит с ума от… Миши. Девушка возвращается в столицу, чтобы отыскать объект своей страсти, но тот злится на нее и не хочет видеть. Также честный Миша собирается дождаться своей очереди на пересадку.