В 1 сезоне сериала «Почка» Наталья Кустова служит инспектором. Она отлично зарабатывает, далеко не всегда руководствуясь только законными методами. Героиня уверена, что в этой жизни все имеет свою цену, и не останавливается ни перед чем, чтобы набить свой кошелек. Но во время планового посещения больницы вердикт доктора становится для Кустовой шокирующим. Оказывается, ей требуется срочная операция по пересадке почки. Ей отводят всего 3 месяца, чтобы найти человека, который пожертвует ради нее жизненно важным органом. Сделать это может только биологический родственник. Однако никто не торопится оказать помощь Наташе.