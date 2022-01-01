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Почка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Почка
Киноафиша Сериалы Почка Сезоны Сезон 1

Pochka 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почка»

В 1 сезоне сериала «Почка» Наталья Кустова служит инспектором. Она отлично зарабатывает, далеко не всегда руководствуясь только законными методами. Героиня уверена, что в этой жизни все имеет свою цену, и не останавливается ни перед чем, чтобы набить свой кошелек. Но во время планового посещения больницы вердикт доктора становится для Кустовой шокирующим. Оказывается, ей требуется срочная операция по пересадке почки. Ей отводят всего 3 месяца, чтобы найти человека, который пожертвует ради нее жизненно важным органом. Сделать это может только биологический родственник. Однако никто не торопится оказать помощь Наташе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Почка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 января 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 января 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 января 2022
График выхода всех сериалов
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