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Новый человек 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новый человек
Киноафиша Сериалы Новый человек Сезоны Сезон 1

Новый человек 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новый человек»

В 1 сезоне сериала «Новый человек» молодого хоккеиста Александра дисквалифицировали на год. Оставив большой спорт, он предался всем радостям жизни, повстречал красивую девушку по имени Виктория и принял решение уйти из семьи. Но Вика вскоре сама уходит от него, предварительно обчистив до нитки. Все, что остается незадачливому ловеласу, – это покаяться перед супругой и вернуться в лоно семьи. Однако за это время у его бывшей жены тоже появился новый ухажер. Интеллигентный финансист Виктор сделает все возможное, чтобы хоккеист никогда не смог завоевать расположение своей экс-супруги снова. 

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Новый человек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
30 июля 2018
Мужик в доме
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2018
Семейное фото
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2018
Мордобой в лосинах
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2018
Я остаюсь
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2018
Сайт знакомств
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2018
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2018
Татушка – не игрушка
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2018
Богатырский турнир
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2018
Звёздный парень Юли
Сезон 1 Серия 10
9 августа 2018
Домашний питомец
Сезон 1 Серия 11
13 августа 2018
Роковая женщина
Сезон 1 Серия 12
14 августа 2018
Семейная аптека
Сезон 1 Серия 13
15 августа 2018
Выборы президента школы
Сезон 1 Серия 14
16 августа 2018
Просветлённый
Сезон 1 Серия 15
20 августа 2018
Лучший друг
Сезон 1 Серия 16
21 августа 2018
Свадьба
Сезон 1 Серия 17
22 августа 2018
График выхода всех сериалов
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