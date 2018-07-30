В 1 сезоне сериала «Новый человек» молодого хоккеиста Александра дисквалифицировали на год. Оставив большой спорт, он предался всем радостям жизни, повстречал красивую девушку по имени Виктория и принял решение уйти из семьи. Но Вика вскоре сама уходит от него, предварительно обчистив до нитки. Все, что остается незадачливому ловеласу, – это покаяться перед супругой и вернуться в лоно семьи. Однако за это время у его бывшей жены тоже появился новый ухажер. Интеллигентный финансист Виктор сделает все возможное, чтобы хоккеист никогда не смог завоевать расположение своей экс-супруги снова.