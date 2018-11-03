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Маруся 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маруся
Киноафиша Сериалы Маруся Сезоны Сезон 1

Маруся 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маруся»

В 1 сезоне сериала «Маруся» провинциалка Маруся покорила сердце московского скрипача Иннокентия, вышла за него замуж и переехала в большой город. Однако столица встретила деревенскую девушку недружелюбно. Маруся попала в совершенно чужую среду – дедушка ее супруга, известный артист Петр Ланской, наотрез отказался принять в семью сельскую простушку. Для своего любимого внука у него есть куда более выгодная партия. Благодаря имеющимся связям, девушка, которую сватает Иннокентию дед, поможет молодому человеку завоевать славу на музыкальном поприще. Но скрипач любит Марусю и совершенно не готов покинуть нее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Маруся» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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