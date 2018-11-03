В 1 сезоне сериала «Маруся» провинциалка Маруся покорила сердце московского скрипача Иннокентия, вышла за него замуж и переехала в большой город. Однако столица встретила деревенскую девушку недружелюбно. Маруся попала в совершенно чужую среду – дедушка ее супруга, известный артист Петр Ланской, наотрез отказался принять в семью сельскую простушку. Для своего любимого внука у него есть куда более выгодная партия. Благодаря имеющимся связям, девушка, которую сватает Иннокентию дед, поможет молодому человеку завоевать славу на музыкальном поприще. Но скрипач любит Марусю и совершенно не готов покинуть нее.