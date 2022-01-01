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Киноафиша Сериалы Сын удачи
Сын удачи ( - …) The Son of Good Fortune
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Сын удачи» – это остросюжетная комедия о приключениях филиппинского подростка-нелегала в Америке. Эксель живет вместе со своей матерью Максим и ее пожилым тренером по единоборствам в солнечном Сан-Франциско. Он пытается быть обычным американским парнем, но ему приходится нелегко. В прошлом Максим была звездой второсортных боевиков, а теперь переживает кризис среднего возраста. Кроме того, она сообщает сыну, что у них нет разрешения на въезд в страну. Эксель решает отправиться в путешествие и найти себя. 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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