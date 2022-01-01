Сериал «Сын удачи» – это остросюжетная комедия о приключениях филиппинского подростка-нелегала в Америке. Эксель живет вместе со своей матерью Максим и ее пожилым тренером по единоборствам в солнечном Сан-Франциско. Он пытается быть обычным американским парнем, но ему приходится нелегко. В прошлом Максим была звездой второсортных боевиков, а теперь переживает кризис среднего возраста. Кроме того, она сообщает сыну, что у них нет разрешения на въезд в страну. Эксель решает отправиться в путешествие и найти себя.