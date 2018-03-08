В 1 сезоне сериала «Девичник» любимый человек Татьяны, с которым она долгое время жила вместе, неожиданно пропал. От него ей досталось только бриллиантовое украшение. Героиня не может ответить на вопрос, в чем причина его загадочного исчезновения. Дело в сложностях на работе или желании расстаться с ней без объяснения причин? В таком растерзанном состоянии Таню увидела ее дочь Лиза, у которой тоже возникли проблемы в личной жизни, а также мама Лариса. По удивительному стечению обстоятельств она решила бросить своего мужчину, с которым жила на протяжении десяти лет. Женщины принимают решение на время спрятать бриллиантовый браслет.