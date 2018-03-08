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Девичник 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девичник
Киноафиша Сериалы Девичник Сезоны Сезон 1

Девичник 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девичник»

В 1 сезоне сериала «Девичник» любимый человек Татьяны, с которым она долгое время жила вместе, неожиданно пропал. От него ей досталось только бриллиантовое украшение. Героиня не может ответить на вопрос, в чем причина его загадочного исчезновения. Дело в сложностях на работе или желании расстаться с ней без объяснения причин? В таком растерзанном состоянии Таню увидела ее дочь Лиза, у которой тоже возникли проблемы в личной жизни, а также мама Лариса. По удивительному стечению обстоятельств она решила бросить своего мужчину, с которым жила на протяжении десяти лет. Женщины принимают решение на время спрятать бриллиантовый браслет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Девичник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2018
График выхода всех сериалов
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