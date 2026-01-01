Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гарлем Места съёмок

Места и даты съемок сериала Гарлем

Основные места съемок сериала Гарлем

  • Нью-Йорк, США
Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов
В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать
Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
Этот проект не зря называют наследником Гая Ричи из-за нереально захватывающего сюжета: о чем сериал «Голяк»
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Ковры на стенах мелькают в каждом втором советском кино: но вешали их не просто для красоты — сразу говорило о многом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше