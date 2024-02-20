Меню
Сериалы
Netflix продлил сериал «Берлин» на второй сезон
Спин-офф «Бумажного дома» стал мировым хитом.
Написать
20 февраля 2024 15:24
Новое изысканное ограбление: вышел трейлер сериала «Берлин» из вселенной «Бумажного дома»
«Мы, испанцы, попросту не можем устоять перед классной вечеринкой», — говорит в ролике Алисия Сьерра.
Написать
29 ноября 2023 11:06
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
Netflix представил первый тизер спин-оффа «Бумажного дома» о Берлине
Сериал о «золотых годах» умелого грабителя выйдет на стриминговом сервисе в конце года.
Написать
8 февраля 2023 10:24
