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Благими намерениями 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Благими намерениями
Киноафиша Сериалы Благими намерениями Сезоны Сезон 1

Благими намерениями 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Благими намерениями»

В 1 сезоне сериала «Благими намерениями» счастливые супруги Анна и Дмитрий отмечают 25 лет брака. Они провели бок о бок большую часть своей жизни и вырастили прекрасную дочку Дашу. Но в один прекрасный день в идеальный мирок их семьи врываются сразу несколько шокирующих новостей. Во-первых, Аня узнает, что ее любимый муж уже семь лет скрывает от нее сына от другой женщины на стороне. Во-вторых, у нее самой начинаются серьезные проблемы на работе, из-за которых кто-то пытается ее «убрать». Кроме того, их совместная дочь оказывается вовсе не такой послушной и милой, как они привыкли считать.

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Список серий 1-го сезона сериала «Благими намерениями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2018
График выхода всех сериалов
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