В 1 сезоне сериала «Благими намерениями» счастливые супруги Анна и Дмитрий отмечают 25 лет брака. Они провели бок о бок большую часть своей жизни и вырастили прекрасную дочку Дашу. Но в один прекрасный день в идеальный мирок их семьи врываются сразу несколько шокирующих новостей. Во-первых, Аня узнает, что ее любимый муж уже семь лет скрывает от нее сына от другой женщины на стороне. Во-вторых, у нее самой начинаются серьезные проблемы на работе, из-за которых кто-то пытается ее «убрать». Кроме того, их совместная дочь оказывается вовсе не такой послушной и милой, как они привыкли считать.