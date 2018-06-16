Сериал «Благими намерениями» рассказывает о счастливой, на первый взгляд, семье, каждый из членов которой хранит свои тайны. Супруги Анна и Дмитрий живут вместе почти четверть века и воспитывают дочку-подростка Дашу. Но внезапно выясняется, что все их многолетнее благополучие было обманом. У Димы обнаруживается внебрачный семилетний сын, а у Ани – серьезные проблемы в бизнесе, из-за которых женщину кто-то хочет убить. В довершение всех несчастий, Даша совсем отбивается от рук и решает жить самостоятельно.