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Киноафиша Сериалы Благими намерениями
Благими намерениями (2018 - 2018) Благими намерениями 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Благими намерениями» рассказывает о счастливой, на первый взгляд, семье, каждый из членов которой хранит свои тайны. Супруги Анна и Дмитрий живут вместе почти четверть века и воспитывают дочку-подростка Дашу. Но внезапно выясняется, что все их многолетнее благополучие было обманом. У Димы обнаруживается внебрачный семилетний сын, а у Ани – серьезные проблемы в бизнесе, из-за которых женщину кто-то хочет убить. В довершение всех несчастий, Даша совсем отбивается от рук и решает жить самостоятельно.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Дмитрий Блажко
Дмитрий Блажко
Валерия Гуляева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Благими намерениями - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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