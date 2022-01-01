Отзывы о сериале «В раю мест нет»

Наша рецензия: Захватывающая фантастическая мелодрама для любителей сослагательного наклонения.

Геофизик Андрей (Артем Ткаченко) и геолог Вика (Екатерина Вилкова) встречаются на месте аномалии, вероятно, упавшего на землю метеорита. Объединяет их не только любовь к науке. Андрей и Вика – бывшие любовники, чей страстный роман завершился трагически для их законных супругов. Андрей не вынес чувства вины и ушел от Вики. Однако сейчас таинственная аномалия, связанная с неизвестным объектом, упавшим с небес, отправляет Андрея и Вику все дальше в прошлое, но смогут ли они исправить…