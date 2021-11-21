Родственные связи. Продолжение 2020 - 2021 6 серия 1 сезон
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Сезон 1 / Серия 121 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 221 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 321 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 421 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 521 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 621 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 721 ноября 2021
Сезон 1 / Серия 821 ноября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Родственные связи. Продолжение» Настя рассказывает биологическому отцу о своем детстве и приемной семье. Она приводит Станислава в дом Маши. Петр пораньше приходит домой и застает их вместе. В семье происходит раскол.
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