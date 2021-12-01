Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Новая жизнь
Новости
Новости о сериале «Новая жизнь»
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Новости о сериале «Новая жизнь»
Вся информация о сериале
Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv
Война стримингов продолжается, и онлайн-сервис more.tv уже готовит для своих зрителей линейку новых сериалов, которые поддержат закрепившуюся за платформой репутацию производителя крепких драм, раскрывающих важные для общества темы.
Написать
1 декабря 2021 17:52
Агата Муцениеце исполнит ведущую роль в сериале «Новая жизнь»
Остросюжетная драма выйдет на сервисе more.tv в следующем году.
Написать
23 ноября 2021 15:34
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667